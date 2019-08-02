Минобороны России продолжает летные испытания спутников Космос-25-35 и Космос-25-36. Об этом сообщают в военном ведомстве. Аппараты вывели на орбиту с помощью ракеты-носителя Союз-2.1В. Она стартовала с космодрома Плесецк 10 июля.

Минобороны России продолжает летные испытания спутников "Космос-25-35" и "Космос-25-36". Об этом сообщают в военном ведомстве. Аппараты вывели на орбиту с помощью ракеты-носителя "Союз-2.1В". Она стартовала с космодрома Плесецк 10 июля.Аппараты исследуют различное воздействие, которому другие российские спутники подвергаются на орбите. В частности, речь идет о влиянии космического мусора, электронного и протонного излучения, солнечных и галактических лучей. В перспективе новые аппараты можно будет использовать для защиты и обслуживания спутников, сообщает телеканал "Россия 24".