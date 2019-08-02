Пентагон испытывает глобальную систему слежки. В небо поднялись аэростаты, которые должны помочь в борьбе с наркоторговлей и прочими угрозами для внутренней безопасности США.

Пентагон испытывает глобальную систему слежки. В небо поднялись аэростаты, которые должны помочь в борьбе с наркоторговлей и прочими угрозами для внутренней безопасности США, пишет газета The Guardian.Как стало известно журналистам, за разработку отвечает компания Sierra Nevada Corporation. Именно она подала заявку на проведение испытаний над штатом Южная Дакота.Всего было запущено 25 аэростатов, которые висят на высоте около 20 километров. На них стоят радиолокационные станции и другие системы наблюдения, которые позволяют следить, например, за автомобилем в любое время дня и ночи.