Губернатор назвал сроки строительства многофункционального спортивного комплекса Кузбасс-Арена, где будут проходить матчи Чемпионата мира по волейболу 2022 года. Стало известно, что возведение объекта начнется в январе 2020 года.

Губернатор назвал сроки строительства многофункционального спортивного комплекса "Кузбасс-Арена", где будут проходить матчи Чемпионата мира по волейболу 2022 года. Стало известно, что возведение объекта начнется в январе 2020 года. А завершат работы примерно через год. Информация об этом появилась на личной странице "Инстаграм" Сергея Цивилева, сообщает ГТРК "Кузбасс".Многофункциональный центр рядом с Площадью массовых мероприятий, на пересечении проспекта Притомского и улицы Терешковой.Проект оценен в 7,5 миллиардов рублей. После Чемпионата мира здание планируют использовать для проведения соревнований по баскетболу, мини-футболу, различным единоборствам, а также музыкальных концертов.