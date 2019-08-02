История с отравлением Бари Алибасова средством для прочистки труб порядком надоела народу. Многие считают, что все это шоу, и требуют разобраться с авторами бессовестной постановки.

История с отравлением Бари Алибасова средством для прочистки труб порядком надоела народу. Многие считают, что все это шоу, и требуют разобраться с авторами бессовестной постановки."Алибасова с сынком давно надо судить за мошенничество. Простого человека засудили бы давно уже по-полной. А этим мразям, которые наживаются за этот бред, хоть бы что – продолжают пиариться и получать денежки, наши, налогоплательщиков! Всех под суд! Будем собирать подписи об этом!", "Он, похоже, из комы не вышел еще! Врун, которому хочется быть белым пушистым вместе с врачами, обманувшими страну!" – возмущаются люди.Интересно, что сам Алибасов при этом просит плюнуть в глаза тем, кто считает историю с отравлением подлогом. "Эти слухи идиоты распускают. Я лежал семь дней в реанимации в коме, о чем вы говорите! И жена Лида все это время с 9 утра до 9 вечера держала меня за руку, потому что врач предупредил: "Он может не выйти из комы и надо, чтобы у него в руке было что-то живое".Интересно, что если вскроется обман, врачам, составившим липовую справку об отравлении, может грозить уголовная ответственность. "Внесение врачами ложных сведений или исправлений, искажающих содержание медицинских документов, может рассматриваться в рамках уголовного законодательства при установлении статуса документа как официального и при наличии корыстной или иной личной заинтересованности, – пояснил "Дни.ру" юрист. – Если подложный документ использовался в мошеннической схеме, то обвиняемому грозят 4 года лишения свободы. В противном случае врач может отделаться 480 часами обязательных работ, 2 годами исправительных работ или 6 месяцами ареста".