В нашумевшем убийстве 24-летней тревел-блогера Екатерины Семочкиной (Караглановой) возникают все новые подробности. После кровавой расправы над девушкой появлялись различные версии случившегося. В результате был арестован 33-летний Максим Гареев, который объяснил свой поступок задетым чувством собственного достоинства.

В нашумевшем убийстве 24-летней тревел-блогера Екатерины Семочкиной (Караглановой) возникают все новые подробности. После кровавой расправы над девушкой появлялись различные версии случившегося. В результате был арестован 33-летний Максим Гареев, который объяснил свой поступок задетым чувством собственного достоинства.Корреспонденты "Комсомольской Правды" разыскали страницу Екатерины Караглановой на популярном сайте знакомств. Анкета девушки позволила узнать много любопытных фактов и рассказала о ее пристрастиях в личной жизни.На странице девушка называла себя Леди Кошечка. О себе Екатерина там написала, что любит книги Достоевского, Толстого, а также живопись Врубеля. Отмечается, что анкету девушка завела в 2012 году, когда ей было 17 лет. На странице опубликовано много откровенных фотографий в купальниках и кружевном белье.Также на сайте существует несколько дневниковых записей пострадавшей. В самой первой, когда Екатерине было еще 17, она рассуждает об отношениях с мужчинами, которым больше "тридцатника". По ее словам, такой выбор представительницы прекрасного пола делают потому, что сверстники чаще всего могут позволить себе еду лишь в Макдональдс, носят одежду с "черкизона" и в лучшем случае заказывают подделку Rolex.По словам Екатерины, она видит "куда больше секса в состоявшихся зрелых мужчинах", которые умело подчеркивают свое тело костюмом Zilli, носят оправу от Cartier, а их запястье украшают часы Raymond Well. "С таким мужчиной чувствуешь себя женщиной. Ты знаешь, что в любом заведении вам предложат самые уютные места, лучшие блюда и хороший алкоголь". Затем Екатерина саркастически спрашивает: "А с двадцатилетним что? В кино сходишь, где будешь обмацана за все места или у входа в клуб полчаса в очереди простоишь?".В личной записи девушка отмечает, что есть такие мужчины, от которых пахнет дорогим сексом: "Таким хочется отдаваться". Екатерина утверждает, что обычно таким мужчинам как минимум тридцать. "И чем старше он будет, тем лучше для нас, женщин". Также убитая блогер говорит, что когда видит красивых "телок с малолетними", ей становится очень обидно за то, что они так бездарно тратят свою молодость и растрачивают ее на подобные отношения.Последняя запись Екатерины датирована 2018 годом. В ней она обращается к мужчинам и говорит, что женщины в туфлях за 70 тысяч чувствуют себя уверенней, чем в босоножках за пару тысяч рублей.Тело Екатерины нашли в чемодане в съемной квартире. Известно, что до случившегося девушка собиралась в путешествие с бизнесменом.