Жилищный кризис может довести британцев до самоубийства, считает телеведущий Джордж Кларк. В процессе съемок очередного проекта он побывал в аварийных домах и зданиях, не подходящих для проживания.

Проблемы с жильем в Великобритании достигли невиданных масштабов. Семьи живут в комнатах без окон, где фактически может поселиться только один человек, более миллиона британцев находятся в списках ожидания своего жилья, пишет Лента.ру со ссылкой на издание The Daily Star.Люди страдают от депрессии и тревожности, многие пытаются покончить с собой, поскольку не могут справиться с ситуацией, в которой они находятся, отметил телеведущий. Он добавил, что государство "обязано предоставить дома тем, кто больше всего в это нуждается".По данным издания, за минувший год в Великобритании было построено 6,5 тысячи социальных жилых объектов, в то время как 10 лет назад показатель составляя 30 тысяч зданий ежегодно.