Президент
США подписал указ о введении нового пакета санкций против нашей страны. Такое жесткое решение Дональд
Трамп принял, поддавшись на уговоры комитета палаты
представителей Соединенных Штатов по иностранным делам.
Президент
США подписал указ о введении нового пакета санкций против нашей страны. Такое жесткое решение Дональд
Трамп принял, поддавшись на уговоры комитета палаты
представителей Соединенных Штатов по иностранным делам.
Пакет санкций,
связанных с делом об отравлении экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери
Юлии в британском Солсбери, станет вторым со стороны США вторым. Незамедлительного
ввода ограничений против России у главы государства потребовали демократ Элиот
Энгел и республиканец Майкл Маккол, передает телеканала
Члены палаты представителей в июле направили письмо, в котором говорилось о возможных "корректирующих шагах"
Конгресса, если Белый дом будет медлить с решением. Таким подлым способом
планировалось наказать нашу страну "за грубое применение химического оружия в
Европе".
Напомним, первый пакет санкций США против России из-за инцидента с
отравлением Скрипалей веществом "Новичок" вступил в силу 27 августа прошлого
года. Ограничения включают запрет на покупки у Москвы
оружия и передачу товаров и технологий, которые могут использоваться как в
гражданской, так и военной отрасли.
Россияне Сергей и Юлия Скрипаль были
отравлены 4 марта 2018 года в городке Солсбери, недалеко от Лондона.
Руководство Великобритании обвинило в преступлении нашу страну. Россия
обвинения отвергает.
Как
писали "Дни.ру", в феврале 2019 года у министра
иностранных дел России Сергея Лаврова состоялся непростой разговор с главой
Госдепа США Майком Помпео. Руководитель МИД отметил, что санкции
Вашингтона против нашей страны закроют окно возможностей для улучшения
отношений двух стран, наметившегося после победы в 2016 году.