Президент США подписал указ о введении нового пакета санкций против нашей страны. Такое жесткое решение Дональд Трамп принял, поддавшись на уговоры комитета палаты представителей Соединенных Штатов по иностранным делам.

ПрезидентСША подписал указ о введении нового пакета санкций против нашей страны. Такое жесткое решение ДональдТрамп принял, поддавшись на уговоры комитета палатыпредставителей Соединенных Штатов по иностранным делам.Пакет санкций,связанных с делом об отравлении экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочериЮлии, станет вторым со стороны США. Незамедлительноговвода ограничений против России у главы государства потребовали демократ ЭлиотЭнгел и республиканец Майкл Маккол, передает телеканалЧлены палаты представителей в июле направили письмо, в котором говорилось о возможных "корректирующих шагах" конгресса, если Белый дом будет медлить с решением. Таким подлым способомпланировалось "наказать" нашу страну "за грубое применение химического оружия вЕвропе".Напомним, что первый пакет санкций США против России из-за инцидента сотравлением Скрипалей веществом "Новичок" вступил в силу 27 августа прошлогогода. Ограничения включают запрет на покупки у Москвыоружия и передачу товаров и технологий, которые могут использоваться как вгражданской, так и военной отрасли.Россияне Сергей и Юлия Скрипаль былиотравлены 4 марта 2018 года в городке Солсбери, недалеко от Лондона.Руководство Великобритании обвинило в преступлении нашу страну. Россияобвинения отвергает.Какписали "Дни.ру", в феврале 2019 года у министраиностранных дел России Сергея Лаврова состоялся непростой разговор с главойГосдепа США Майком Помпео. Руководитель МИДа отметил, что санкцииВашингтона против Москвы поставят крест на улучшении отношений, которое наметилось после победы в 2016 году.