Президент США Дональд Трамп во время своего выступления перед сторонниками Республиканской партии в Цинциннати заявил, что СССР прекратил существование из-за переименования в Россию.

Президент США Дональд Трамп во время своего выступления перед сторонниками Республиканской партии в Цинциннати заявил, что СССР прекратил существование из-за переименования в Россию.Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале RT. Американский лидер обратился к публике: "Помните Советский Союз? Когда они все были вместе? До того, как они решили, что будут называть себя Россией". После этого Трамп отметил: "Когда они были вместе, это всегда было их мечтой. Потом они стали Россией".Это уже не первая курьезная ситуация, в которой оказывается президент США. Например, в апреле во время встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом Трамп заявил, что его отец родился в Германии, хотя истинное место рождения — Бронкс, штат Нью-Йорк. В декабре 2018 года американский лидер с ошибками написал в Twitter о проделанной работе в Сирии, что вызвало недоумение у многих пользователей, сообщает РИА Новости.