Вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета Единой России Андрей Турчак выступил с инициативами по борьбе с лесными пожарами. Помимо прочего, парламентарий предложил создать систему космического мониторинга за лесами и восполнить дефицит лесников.

Вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак выступил с инициативами по борьбе с лесными пожарами. Помимо прочего, парламентарий предложил создать систему космического мониторинга за лесами и восполнить дефицит лесников.Подходы к борьбе с лесными пожарами необходимо менять, уверен законодатель. По его словам, очевидно, что регионы не справляются с проблемой."Значит, необходимо усилить роль федерального центра в системе мониторингаи тушения пожаров", – цитирует Турчака РБК. При этом он подчеркнул, чтоизменения не должны привести к вливанию денежных средств в недостаточноэффективную систему управления.Вице-спикер Совета Федерации предложил создать единуюсистему наблюдения за лесами, которая будет включать видео и космическиймониторинг. Это необходимо для своевременного обнаружения возгорания.На каждого лесника в нашей стране приходится около 80 тысячгектаров, поэтому эффективно управлять лесным комплексом в настоящее времяневозможно, констатировал секретарь генсовета "ЕР". Цифровыетехнологии позволят обнаружить пожары быстрее, уверен парламентарий.Также он предложил возобновить дискуссию о распределенииполномочий между Министерством природных ресурсов и субъектами Федерации.Турчак напомнил, что сейчас обязанности по тушению лесных пожаров полностьювозложены на плечи регионов, но средств для эффективного выполнения задачи у них явнонедостаточно. При этом федеральный центр выполняет по большей частиконтролирующие функции, пояснил секретарь генсовета "ЕР".Кроме того, уверен Турчак, нужно перейти на цифровую модельучета лесного хозяйства. Он предложил Минприроды собирать и обрабатыватьинформацию о мероприятиях в лесохозяйственном комплексе, об экспорте леса,выделении квот на рыбную ловлю и прочем. Все это должно учитываться в единойсистеме, и за это должна отвечать федеральная власть, подчеркнул парламентарий."Мы понимаем, что раз отдельные представители региональныхвластей бывают причастны к незаконной охоте, то они могут быть заинтересованы ив незаконной вырубке леса", – сказал Турчак.Эффективная борьба с лесными пожарами невозможна безусиления работы правоохранителей по борьбе с "черными лесорубами",уверен Турчак. Деятельность преступников нередко становится причинойвозгораний, граждане же боятся сообщать о злоумышленниках, отметилпарламентарий.По его словам, депутаты-единороссы на всех уровнях властибудут уделять повышенное внимание борьбе с "черными лесорубами",принимать во внимание любые сигналы от местных жителей и разбираться в ситуации."Власть будет давить "черных лесорубов", – подчеркнулТурчак.Также он предложил сократить дефицит лесников, численность которыхв последние годы уменьшилась в сотни раз. Вице-спикер Совета Федерации призвалМинприроды заняться этим вопросом.В деле борьбы с лесными пожарами нужно также повышатькачество прогнозирования возгораний. Для этого следует анализировать не толькопогодные условия, но и опасность участков различных категорий. Турчакпосетовал, что сегодня эта работа ведется недостаточно эффективно. Необходимовыяснить, есть ли у метеослужб на местах инфраструктура для точной оценкиситуации, отметил секретарь генсовета "ЕР".Наконец, в каждом регионе Турчак предложил разработать мерыоперативного реагирования на возгорания. Особенно актуально это для мест, гдеидет массовая вырубка леса. Каждый местный житель должен иметь возможностьоперативно получать респиратор, не дожидаясь, пока возникнет критическаяситуация, заключил единоросс.Данные предложения необходимо закрепить законодательно,подчеркнул Турчак."В ближайшее время фракции "Единой России" в Госдуменеобходимо обсудить их и заняться совершенствованием законодательства. Всеинициативы партия будет претворять в жизнь вместе с правительством", – заключилединоросс.Напомним, из-за масштабных лесных пожаров на всей территорииКрасноярского края и Иркутской области, а также в отдельных районах Бурятии иЯкутии введен режим чрезвычайной ситуации. В зоне задымления находятся более800 населенных пунктов. В тушении пожаров участвуют почти три тысячи человек,390 единиц техники и 28 воздушных судов.