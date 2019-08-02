По информации Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН, у побережья Чили в акватории Тихого океана зафиксированы землетрясения магнитудой 6 и 5,7, оцениваемые как разрушительное и очень сильное соответственно.

По информации Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН, у побережья Чили в акватории Тихого океана побережья в 78 километрах юго-западнее расположенного в центральной части страны города Сан-Антонио зафиксировано землетрясение магнитудой 6, оцениваемое по интенсивности как "разрушительное".Спустя некоторое время в том же районе произошло землетрясение магнитудой 5,7. Это сейсмособытие по интенсивности сотрясений в эпицентре оценивается как "очень сильное", передает "Интерфакс".