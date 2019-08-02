Бывший житель телестройки поделился радостной новостью. Экс-участник шоу Дом-2 Руслан Проскуров стал отцом во второй раз.

Бывший житель телестройки поделился радостной новостью. Экс-участникшоу "Дом-2" Руслан Проскуров стал отцом во второй раз.Звезда реалити-шоу не любит афишировать личную жизнь,поэтому о рождении малышки он сообщил только через месяц после ее появления насвет. Экс-участник шоу "Дом-2" и его супруга Оксана нарекли девочку Евой."Да, у нас родилась дочка, дали ей красивое имя Ева. Я нелюблю афишировать личную жизнь, поэтому не публиковал никаких фото. Могу лишьсказать, что мы очень счастливы", – признался Руслан.Добавим, у пары уже подрастает старшая дочь Есения. У детейРуслана Проскурова небольшая разница в возрасте: первый ребенок родился весной2017 года вгороде Римини.Проскуров и его семьянесколько лет жили в Италии, а не так давно перебрались в Великобританию.Сейчас Руслан развивает несколько бизнес-проектов и работает переводчиком.Отметим, звезда познакомилась с супругой еще допроекта – в университетские годы. Руслан и Оксана встречались несколько лет ирасстались из-за решения Проскурова участвовать в телестройке.На " Руслан Проскуров пытался построить отношенияс Тори Карасевой, однако потерпел неудачу. Покинув стены телестройки мужчина вернулсяк прежней возлюбленной, сообщает .