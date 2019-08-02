Бывший житель телестройки поделился радостной новостью. Экс-участник
шоу Дом-2 Руслан Проскуров стал отцом во второй раз.
Бывший житель телестройки поделился радостной новостью. Экс-участник
шоу "Дом-2" Руслан Проскуров стал отцом во второй раз.
Звезда реалити-шоу не любит афишировать личную жизнь,
поэтому о рождении малышки он сообщил только через месяц после ее появления на
свет. Экс-участник шоу "Дом-2" и его супруга Оксана нарекли девочку Евой.
"Да, у нас родилась дочка, дали ей красивое имя Ева. Я не
люблю афишировать личную жизнь, поэтому не публиковал никаких фото. Могу лишь
сказать, что мы очень счастливы", – признался Руслан.
Добавим, у пары уже подрастает старшая дочь Есения. У детей
Руслана Проскурова небольшая разница в возрасте: первый ребенок родился весной
2017 года в
городе Римини.
Проскуров и его семья
несколько лет жили в Италии, а не так давно перебрались в Великобританию.
Сейчас Руслан развивает несколько бизнес-проектов и работает переводчиком.
Отметим, звезда познакомилась с супругой еще до
проекта – в университетские годы. Руслан и Оксана встречались несколько лет и
расстались из-за решения Проскурова участвовать в телестройке.
На " Руслан Проскуров пытался построить отношения
с Тори Карасевой, однако потерпел неудачу. Покинув стены телестройки мужчина вернулся
к прежней возлюбленной, сообщает .