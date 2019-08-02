В Новоуральске организаторы квестов превратили подвал одного из домов в логово маньяка.

Подвал, предназначенный для противорадиационного укрытия, предприимчивые уральцы оборудовали манекенами, резиновыми муляжами рук, электропилами и ванной с жидкостью, напоминающей кровь. При этом какой-либо разрешительной документации у них не было.Прокуроры, обнаружив "страшный" подвал, подали иск в суд, который и постановил изъять федеральное имущество из чужого незаконного владения, пишут "Ведомости Урал".По данным прокуратуры, на территории крупных уральских городов действует более 25 квест-комнат, расположенных зачастую на цокольных этажах и в подвалах жилых домов.