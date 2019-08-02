Сотрудники уголовного розыска УВД по ВАО разыскивают пропавшего без вести Куцко Дмитрия Сергеевича...

Сотрудники уголовного розыска УВД по ВАО разыскивают пропавшего без вести Куцко Дмитрия Сергеевича, 07.10.1982 года рождения, местонахождение которого не известно с 2014 года.Приметы: на вид 35-37лет, рост выше 175 см, худощавое телосложение, глаза серые, волосы волнистые светло-русые, размер ноги более 44.Особые приметы: при ходьбе сильно косолапит. Инвалид 3 группы по глухоте, не говорит, имеет врожденное заболевание - афозия. Склонен к бродяжничеству и попрошайничеству.УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам(495) 965-14-01; (495) 965-22-48, и в службу «102» (с мобильных телефонов – 112).Пресс-служба УВД по ВАО