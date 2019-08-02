Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Сокольники разыскивают пропавшего без вести Руденченко Ярослава Александровича...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Сокольники разыскивают пропавшего без вести Руденченко Ярослава Александровича, 25.01.1986 года рождения, местонахождение которого не известно с января 2019 года.Приметы: рост 175 см., худощавое телосложение, волосы темно-каштановые до плеч, короткая бородка.Особые приметы: отсутствуют зубы, шрамы на предплечьях обеих рук.Одежда: очки для зрения без оправы, толстовка капюшоном светло-серого цвета, спортивные штаны светло-серого цвета, кроссовки белого цвета.Особые приметы: татуировка на щеке в виде полумесяца и расположенной внутри звезды, напоминает символ государственного флага Турции.УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам(495) 965-14-01; (495) 965-22-48, 8(499)264-99-09 и в службу «102» (с мобильных телефонов – 112).Пресс-служба УВД по ВАО