Супруга популярного исполнителя Олега Газманова ответила на
вопрос, возможно ли сохранить чувства к супругу после долгих лет совместной
жизни. По словам Марины Газмановой, настоящую любовь можно почувствовать только
в зрелом браке.
Супруга популярного исполнителя Олега Газманова ответила на
вопрос, возможно ли сохранить чувства к супругу после долгих лет совместной
жизни. По словам Марины Газмановой, настоящую любовь можно почувствовать только
в зрелом браке.
В личном Instagram жена знаменитости опубликовала
чувственные фото. В кадре Олег и Марина Газмановы наслаждаются обществом друг
друга.
"Есть ли страстные чувства в браке 30+ вместе. На моей
практике, они становятся еще более глубокими. Как говорит композитор: не важно,
кто возьмет самую высокую ноту, важно, кто ее дольше протянет. Я с уверенностью
могу сказать, что любовь не проходит через три, семь...лет, она еще даже не
начинается (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим.
ред.)", – отметила супруга под фотографиями.
После Марина отметила, что настоящая любовь – это награда за
долгие годы совместной жизни. "Настоящая любовь приходит бонусом, кто
продержался с друг другом много лет, создал миф своей семьи, падал и вставал...
родил, построил, взрастил, простил, уважал и приумножал... вот только после
такой многоступенчатости приходит настоящая ЛЮБОВЬ! Женщина любит ушами и
нежными прикосновениями, поэтому закрывает глаза. Мужчина, наоборот, любит
глазами, тактильным дыханием) Ух, Михалыч заводной!" – резюмировала жена звезды.
Напомним, этим летом Олег и Марина Газмановы отметили
30-летие со дня знакомства. Певец с первого взгляда влюбился в будущую супругу
и долго ее добивался. К слову, на тот момент вокалист состоял в браке,пришлось сделать нелегкий выбор.