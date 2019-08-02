Супруга популярного исполнителя Олега Газманова ответила на вопрос, возможно ли сохранить чувства к супругу после долгих лет совместной жизни. По словам Марины Газмановой, настоящую любовь можно почувствовать только в зрелом браке.

Супруга популярного исполнителя Олега Газманова ответила навопрос, возможно ли сохранить чувства к супругу после долгих лет совместнойжизни. По словам Марины Газмановой, настоящую любовь можно почувствовать тольков зрелом браке.В личном Instagram жена знаменитости опубликовалачувственные фото. В кадре Олег и Марина Газмановы наслаждаются обществом другдруга."Есть ли страстные чувства в браке 30+ вместе. На моейпрактике, они становятся еще более глубокими. Как говорит композитор: не важно,кто возьмет самую высокую ноту, важно, кто ее дольше протянет. Я с уверенностьюмогу сказать, что любовь не проходит через три, семь...лет, она еще даже неначинается (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим.ред.)", – отметила супруга под фотографиями.После Марина отметила, что настоящая любовь – это награда задолгие годы совместной жизни. "Настоящая любовь приходит бонусом, ктопродержался с друг другом много лет, создал миф своей семьи, падал и вставал...родил, построил, взрастил, простил, уважал и приумножал... вот только послетакой многоступенчатости приходит настоящая ЛЮБОВЬ! Женщина любит ушами инежными прикосновениями, поэтому закрывает глаза. Мужчина, наоборот, любитглазами, тактильным дыханием) Ух, Михалыч заводной!" – резюмировала жена звезды.Напомним, этим летом Олег и Марина Газмановы отметили30-летие со дня знакомства. Певец с первого взгляда влюбился в будущую супругуи долго ее добивался. К слову, на тот момент вокалист состоял в браке,пришлось сделать нелегкий выбор.