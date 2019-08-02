Небывалая вспышка туберкулеза возникла в школе на западе Германии. 109 человек - в их числе как учителя, так и ученики - заразились возбудителем болезни. У четырех человек туберкулез в активной форме.

Небывалая вспышка туберкулеза возникла в школе на западе Германии. 109 человек — в их числе как учителя, так и ученики — заразились возбудителем болезни. У четырех человек туберкулез в активной форме.Медики провели проверку в школе, что стало причиной такого массового распространения, пока не уточняется. В Германии активный рост числа заболевших туберкулезом отмечается с 2012 года, специалисты связывают это с увеличением потока мигрантов в страну, сообщает телеканал "Россия 24".