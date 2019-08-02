Факт противоправного деяния был выявлен участковым уполномоченным полиции.

Дознавателями Отделения МВД России по Гороховецкому району завершено расследование уголовного дела в отношении 47-летней местной жительницы, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ст. 171.4 УК РФ (незаконная розничная продажа спиртосодержащей пищевой продукции).В мае текущего года участковый уполномоченный полиции во время обхода территории обратил внимание на мужчину, который нес в руках бутылку. В ходе беседы с полицейским местный житель пояснил, что в бутылке находится алкоголь.Впоследствии участковый установил, что спиртосодержащую продукцию мужчине продала местная жительница, ранее привлекавшая к административной ответственности в соответствии с ч.1 ст. 14.17.1 КоАП РФ.Свою вину фигурантка не отрицала и добровольно выдала оставшийся алкоголь.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.