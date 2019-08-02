Незнакомцы потребовали от потерпевшего денежные средства и ценные вещи, угрожая ему предметом, похожим на нож...

Сотрудники уголовного розыска УВД по ВАО совместно с коллегами из уголовного розыска ОМВД России по району Измайлово задержали подозреваемого в разбое.В территориальный отдел полиции поступило сообщение о разбойном нападении.Как установили полицейские, возле одного из продовольственных магазинов на Измайловской площади четверо неизвестных мужчин совершили нападение на молодого человека. Незнакомцы потребовали от потерпевшего денежные средства и ценные вещи, угрожая ему предметом, похожим на нож. Молодой человек отдал злоумышленникам смартфон.В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержали одного из подозреваемых на улице Верхняя Первомайская. Им оказался 21-летний приезжий.По данному факту следствием ОМВД России по району Измайлово возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ст. 162 УК РФ «Разбой». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В данный момент сотрудники полиции проводят комплекс мероприятий, направленных на установление и задержание всех соучастников противоправного деяния.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73