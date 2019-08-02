19-летняя Эрика опубликовала в
Instagram фото из солнечной Италии.
Телеведущий Иван Ургант с женой Натальей Кикнадзе по праву могут гордиться наследницей.
19-летняя Эрика опубликовала в
Instagram фото из солнечной Италии.
Телеведущий Иван Ургант с женой Натальей Кикнадзе по праву могут гордиться наследницей.
Дочь супруги шоумена выросла настоящей
красавицей. На снимке девушка в длинном черно-красном сарафане любуется прекрасным
окружающим пейзажем.
"Дружба Губки Боба и Патрика", – кратко подписала снимок падчерица
Ивана Урганта. Пользователи соцсети отметили, что яркая брюнетка Эрика и сама
похожа на итальянку и осыпали ее комплиментами. "Ну и
фигура, очень красивая!", "Ты бомба", "Как же ты прекрасна!", "Шарм и
порода!", "Беспредельная грация", – высказались подписчики
девушки.
Отметим,
что Эрика – младшая дочь Натальи Кикнадзе, нынешней жены Ивана Урганта. У
телеведущего есть еще пасынок Нико, который на три года старше сестры.
У Ивана Урганта и Натальи Кикнадзе двое совместных
детей. В 2008 году у пары родилась дочь Нина. В 2015 году – Валерия.
Напомним,
в июне крепко досталось от пользователей
Сети. Телеведущий проигнорировал громкое дело журналиста Ивана Голунова, и зрители
посчитали это проявлением малодушия и позором. был вынужден сделать
заявление по этому поводу. Он опубликовал в Instagram фотографию
Голунова. Под снимком шоумен оповестил подписчиков, что выпуск передачи
"Вечерний Ургант" они сняли заранее, поэтому он выйдет позже.