19-летняя Эрика опубликовала в Instagram фото из солнечной Италии. Телеведущий Иван Ургант с женой Натальей Кикнадзе по праву могут гордиться наследницей.

19-летняя Эрика опубликовала вInstagram фото из солнечной Италии.Телеведущий Иван Ургант с женой Натальей Кикнадзе по праву могут гордиться наследницей.Дочь супруги шоумена выросла настоящейкрасавицей. На снимке девушка в длинном черно-красном сарафане любуется прекраснымокружающим пейзажем."Дружба Губки Боба и Патрика", – кратко подписала снимок падчерицаИвана Урганта. Пользователи соцсети отметили, что яркая брюнетка Эрика и самапохожа на итальянку и осыпали ее комплиментами. "Ну ифигура, очень красивая!", "Ты бомба", "Как же ты прекрасна!", "Шарм ипорода!", "Беспредельная грация", – высказались подписчикидевушки.Отметим,что Эрика – младшая дочь Натальи Кикнадзе, нынешней жены Ивана Урганта. Утелеведущего есть еще пасынок Нико, который на три года старше сестры.У Ивана Урганта и Натальи Кикнадзе двое совместныхдетей. В 2008 году у пары родилась дочь Нина. В 2015 году – Валерия.Напомним,в июне крепко досталось от пользователейСети. Телеведущий проигнорировал громкое дело журналиста Ивана Голунова, и зрителипосчитали это проявлением малодушия и позором. был вынужден сделатьзаявление по этому поводу. Он опубликовал в Instagram фотографиюГолунова. Под снимком шоумен оповестил подписчиков, что выпуск передачи"Вечерний Ургант" они сняли заранее, поэтому он выйдет позже.