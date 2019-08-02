10 работников магазинов привлекли к дисциплинарной ответственности

10 работников магазинов привлекли к дисциплинарной ответственностиПрокуратура провела проверку в магазинах, принадлежащих ООО «Квант», расположенных в селах Юрьев-Польского района. Специалисты ведомства выявили многочисленные нарушения.Так, например, в сельских магазинах продавали просроченные продукты, некоторые из них были без документов. Продавцы не соблюдали правила товарного соседства (в холодильниках хранили сырые продукты (рыба, мясо) и полуфабрикаты (блинчики), на стеллажах продукты лежали в картонных коробках (крупы, макароны) стоящими рядом со стиральными порошками, чистящими средствами. Некоторые товары стояли на полу.10 работников магазинов привлекли к дисциплинарной ответственности. Директора оштрафовали на 5 тысяч рублей.Также в отношении общества возбуждено производство об административных правонарушениях за нарушение продавцом требований технических регламентов, создавшие угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан. За данное правонарушение предусмотрено от 300 до 600 тысяч рублей.