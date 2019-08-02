За 6 месяцев 2019 года в отношении правонарушителей органами внутренних дел наложено административных штрафов на общую сумму 170 223 000 рублей...

В рамках системного взаимодействия должностных лиц МВД России и территориальных органов ФССП России проведен ряд оперативно- профилактических мероприятий, направленных на взыскание административных штрафов.За 6 месяцев 2019 года в отношении правонарушителей органами внутренних дел наложено административных штрафов на общую сумму 170 223 000 руб., взыскано 126 107 000 руб. или 74,1%.За первое полугодие 2019 года проведено 562 совместных мероприятия, отработано 3483 адреса, составлено 130 актов совершения исполнительных действий в отношении должников.Организация работы по принудительному взысканию штрафных санкций, налагаемых органами внутренних дел, показывает, что за указанный период по статье 20.25 КоАП РФ «Неуплата административного штрафа» составлен 1591 протокол.Судами рассмотрено 1741 дело об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ. По результатам принято 1528 решений о наложении на правонарушителей административных штрафов на сумму 1 644 000 рублей.138 лиц подвергнуты наказанию в виде административного ареста, 69 правонарушителей привлечены к выполнению обязательных работ.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве