В Амурской области восстановили движение по 21-му участку региональных дорог. Еще примерно столько же пока закрыты из-за паводка. Неделю назад в Приамурье ввели режим ЧС. По последним данным, подтопленными остаются больше 450-ти жилых домов, сейчас там ведут аварийно-восстановительные работы.

В Амурской области восстановили движение по 21-му участку региональных дорог. Еще примерно столько же пока закрыты из-за паводка. Неделю назад в Приамурье ввели режим ЧС. По последним данным, подтопленными остаются больше 450-ти жилых домов, сейчас там ведут аварийно-восстановительные работы.Подразделения железнодорожных войск округа оказывают помощь местному населению, сообщает телеканал "Россия 24". Военнослужащие создали защитные дамбы в четырех районах города Свободный Амурской области. На это ушло больше 15 кубометров грунта и около 8 тысяч мешков с песком.