В пятницу в разных районах Бангкока сработали пять самодельных взрывных устройств.

Серия взрывов прогремела утром в Бангкоке. Устройства были заложены в десяти локациях в центральных районах столицы Таиланда, передает телеканал "Россия 24". Одну из бомб спрятали на первом этаже гостиницы "Индра", где расположены магазины одежды. Также самодельную взрывчатку заложили в груду сухих листьев — при ее детонации пострадали два человека.Еще одну бомбу установили под станцией наземного метро недалеко от посольств. Взрывы прогремели в непосредственной близости от района, где проходят встречи министров стран АСЕАН. Под прицелом злоумышленников оказались и правительственные учреждения. Взрыв прогремел у здания Главного штаба вооруженных сил Таиланда.Одно взрывное устройство дало осечку при срабатывании, еще одно своевременно обнаружено сотрудниками полиции и обезврежено. Во всех взрывных устройствах были установлены таймеры.