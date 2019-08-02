В торжественной обстановке 14-летние жители Алексеевского района получили первый главный документ – паспорт гражданина РФ...

В торжественной обстановке 14-летние жители Алексеевского района получили первый главный документ – паспорт гражданина РФ.Начальник отдела МВД России по району Алексеевский г. Москвы подполковник полиции Рамиль Баутдинов и начальник отделения по вопросам миграции отдела МВД России по району Алексеевский г. Москвы майор полиции Юлия Молодежева вручили подросткам важные в их жизни документы. Полицейские обратили внимание подростков на необходимость бережного обращения с паспортом гражданина Российской Федерации, а также рассказали им об их новых правах и обязанностях.Школьники поблагодарили сотрудников полиции и пообещали бережно хранить свой главный документ.Пресс-служба УВД по СВАО(499) 616-06-29