В результате стрельбы, открытой в одном из жилых домов в столице Хорватии городе Загребе, погибли, по меньшей мере, шесть человек, в том числе, десятилетний ребенок.

В результате стрельбы, открытой в одном из жилых домов в столице Хорватии городе Загребе, погибли, по меньшей мере, шесть человек, в том числе, десятилетний ребенок.Инцидент произошел в минувший четверг вечером. Все погибшие – члены одной семьи, передает ТАСС. На месте преступления был также обнаружен младенец, который не пострадал.По предварительным данным, огонь по людям вел находящийся в розыске мужчина, бывший муж одной из жертв. В настоящее время полиция ведет его поиски.