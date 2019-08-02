Злоумышленник планировал сдать похищенное в пункт приема лома.

В конце июля в ОМВД России по Юрьев-Польскому району обратился 66-летний житель одного из районных сел, сообщивший, что в ночное время с территории его дома были похищены 11 чугунных плит, весом почти две тонны. Сумма ущерба, причиненного потерпевшему, составила около 20 000 рублей.Сотрудники полиции провели комплекс мероприятий, в результате которого установили подозреваемого, 22-летнего односельчанина потерпевшего. Молодой человек в содеянном сознался.Часть похищенного имущества полицейские обнаружили дома у задержанного, несколько плит были спрятаны недалеко от места хищения. Злоумышленник пояснил, что в дальнейшем планировал сдать чужое имущество в пункт приема лома.Реализовать план до конца злоумышленнику помешали полицейские.В настоящее время в отношении подозреваемого следственным отделом ОМВД России по Юрьев-Польскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).