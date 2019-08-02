На Ставрополье минувшей ночью столкнулись автобус и грузовик. В результате аварии погибли пять человек, еще 15 были госпитализированы.

На Ставрополье минувшей ночью столкнулись автобус и грузовик — авария произошла в Апанасенковском районе в 2 часа 30 минут.Первоначально причиной аварии считалась ошибка усталого водителя автобуса, однако вскоре поступили сообщения, что за час до ДТП автобус проверяли сотрудники ДПС, и в момент столкновения за рулем находился отдохнувший человек.К настоящему времени, как сообщает издание "Бизнес-газета", сотрудники следственного комитета изучили запись видеорегистратора автобуса и выяснили, что причиной аварии стал выезд грузовика на встречную полосу.В результате ДТП погибли пятеро, включая водителя автобуса, еще 18 пострадали, 15 человек были госпитализированы.