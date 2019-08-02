Арбитражный суд во Владимире отклонил жалобу бывших собственников Филипповского леса. Они оспаривали ранее принятое постановление о передаче земли в госсобственность. Но суд оставил решение в силе.

Арбитражный суд во Владимире отклонил жалобу бывших собственников Филипповского леса. Они оспаривали ранее принятое постановление о передаче земли в госсобственность. Но суд оставил решение в силе.Филипповский лес — это полторы тысячи гектаров, на которых растут вековые деревья, сообщает телеканал "Россия 24". Предприятия, владевшие участком, собирались построить там мусорный полигон. Местные жители выступали против. И сегодняшнее решение суда они воспринимают как свою победу.