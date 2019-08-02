По данным СМИ, в минувший четверг, 1 августа, 22-летняя Сирша Кеннеди Хилл - внучка Роберта Кеннеди, бывшего Генерального прокурора США, младшего брата 35-го президента Соединенных Штатов Джона Фицджеральда Кеннеди - умерла в результате передозировки наркотиков.

По данным СМИ, в минувший четверг, 1 августа, 22-летняя Сирша Кеннеди Хилл — внучка Роберта Кеннеди, бывшего Генерального прокурора США, младшего брата 35-го президента Соединенных Штатов Джона Фицджеральда Кеннеди — умерла в результате передозировки наркотиков.Начато расследование. К настоящему времени причина смерти девушки официально не подтверждена, передает ТАСС.