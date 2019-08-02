Пожарный самолет разбился на юге Франции 2 августа в ходе операции по тушению крупных лесных пожаров.

Пожарный самолет разбился на юге Франции 2 августа в ходе операции по тушению крупных лесных пожаров.Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировал телеканал BFM TV, ссылаясь на пожарную службу департамента Гар.Отмечается, что самолет рухнул в районе города Женерак. Пока неизвестно сколько было человек на борту и какова их дальнейшая судьба.По информации портала France Info, катастрофа произошла с самолетом-амфибией Tracker, резервуар которого вмещает 3,4 тонны воды, отмечает РИА Новости.На месте происшествия работают команды спасателей. Причины и обстоятельства крушения амфибии пока не установлены.Пожары в департаменте начались в начале недели в районе Женерака. Они были потушены, однако 2 августа вспыхнули с новой силой, причем сразу в десятке мест недалеко от города Ним, где огнем была уничтожена растительность на площади в 150 гектаров.