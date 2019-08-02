Его приговорили к 2 годам условно с испытательным сроком 3 года

Его приговорили к 2 годам условно с испытательным сроком 3 годаБывшего сотрудника полиции признали виновным в покушении на мошенничество с использованием своего служебного положения.В марте прошлого года мужчина убедил своего знакомого в том, что в силу занимаемой должности, за «вознаграждение» может покровительствовать при ведении незаконной игорной деятельности.Но правоохранители все равно прикрыли бизнес и изъяли терминалы с деньгами.Сотрудник полиции, воспользовавшись ситуацией, пообещал предпринимателю решить вопрос о возвращении ему изъятых средств, однако делать этого не собирался. За мнимое оказание услуги мужчина передал злоумышленнику денежное вознаграждение.Незаконную деятельность бизнесмена пресек отдел собственной безопасности УМВД России по Владимирской области.Бывшего сотрудника органа внутренних дел приговорили к 2 годам условно с испытательным сроком 3 года.