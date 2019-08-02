Руководил ими 20-летний житель региона

Руководил ими 20-летний житель регионаУФСБ России по Владимирской области совместно с коллегами из Рязанской области в ходе оперативных действий обезвредило террористическую ячейку, которую возглавлял 20-летний владимирец.Злоумышленники готовили несколько террористических актов, планировали напасть на воинскую часть, чтобы захватить оружие и боеприпасы для него.Сейчас организатора ячейки и других ее участников задержали. Следственный отдел УФСБ России по Владимирской области возбудил уголовное дело по части 1.1 статьи 205.1 УК РФ – содействие террористической деятельности.