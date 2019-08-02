В паре Евгения Ромашова и Юлии Белой который день разлад. Участники шоу Дом-2 постоянно скандалят.

В паре Евгения Ромашова и Юлии Белойкоторый день разлад. Участники шоу "Дом-2" постоянно скандалят.В Сети появился анонс очередноговыпуска телестройки. На видео Евгений Ромашов пытается выяснить причинунедовольства подруги. Участник шоу "Дом-2" не может понять, почему девушка опять недовольна.Требуя немедленного ответа, Ромашовпринялся хватать Белую за руки. Юлия завопила от боли, одарила избранника несколькимиоплеухами, а после заплакала.Евгений немного смягчился, он усадилвозлюбленную на кровать и принялся успокаивать. Слово за слово – парочка вновь начала скандалить.Юлия заявила, что устала и хочет побыть на улице одна.После Белая вышла из комнаты хлопнувдверью. Ромашова поступок подруги вывел из себя. В припадке гнева от выбил ногойдверь. "Каждый день какой-то психоз", – кричал участникПоклонники телестройки уверены, чтоЮлия устала от стабильных отношений. Девушка хочет выпорхнуть из рутины иполететь навстречу новым эмоциям, возможно, с новым возлюбленным."Она просто поняла что он влюбился ией стало скучно, дура все о нее ноги вытерали, а он полюбил, почему в жизни такчто за мазахизм🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️ люди если вас полюбили любите в ответ (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Ей скорее всего нравится другой поэтому такаяреакция", "Мне кажется что она хочет с ним расстаться,потому что на поляне много новых парней", – рассуждают поклонники .