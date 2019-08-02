В паре Евгения Ромашова и Юлии Белой
который день разлад. Участники шоу Дом-2 постоянно скандалят.
В паре Евгения Ромашова и Юлии Белой
который день разлад. Участники шоу "Дом-2" постоянно скандалят.
В Сети появился анонс очередного
выпуска телестройки. На видео Евгений Ромашов пытается выяснить причину
недовольства подруги. Участник шоу "Дом-2" не может понять, почему девушка опять недовольна.
Требуя немедленного ответа, Ромашов
принялся хватать Белую за руки. Юлия завопила от боли, одарила избранника несколькими
оплеухами, а после заплакала.
Евгений немного смягчился, он усадил
возлюбленную на кровать и принялся успокаивать. Слово за слово – парочка вновь начала скандалить.
Юлия заявила, что устала и хочет побыть на улице одна.
После Белая вышла из комнаты хлопнув
дверью. Ромашова поступок подруги вывел из себя. В припадке гнева от выбил ногой
дверь. "Каждый день какой-то психоз", – кричал участник
Поклонники телестройки уверены, что
Юлия устала от стабильных отношений. Девушка хочет выпорхнуть из рутины и
полететь навстречу новым эмоциям, возможно, с новым возлюбленным.
"Она просто поняла что он влюбился и
ей стало скучно, дура все о нее ноги вытерали, а он полюбил, почему в жизни так
что за мазахизм🤦♀️🤦♀️🤦♀️ люди если вас полюбили любите в ответ (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Ей скорее всего нравится другой поэтому такая
реакция", "Мне кажется что она хочет с ним расстаться,
потому что на поляне много новых парней", – рассуждают поклонники .