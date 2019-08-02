Популярный блогер Лена Миро
набросилась на телеведущую Викторию Боню. Обозревательница раскритиковала
стремление звезды давать советы.
Популярный блогер Лена Миро
набросилась на телеведущую Викторию Боню. Обозревательница раскритиковала
стремление звезды давать советы.
Блогер обратила внимание на
ролики в Instagram-аккаунте телеведущей, в которых та делится секретами сохранения молодости и
красоты. "Фотошоп и тонна грима на лице не являются, на мой взгляд,
достаточными основаниями для того, чтобы раздавать советы о том, как хорошо
выглядеть", – говорит о Виктории Боне Лена Миро в своем ЖЖ.
Ниже обозревательница опубликовала скрины
видеозаписей телеведущей. На них звезда запечатлена без косметики.
"Не верите? Думаете, что я
– злая и специально выискиваю неудачные ракурсы? Ну, может, я и злая, но это не
отменяет того, что у Бони все ракурсы – неудачные. В реале, а не под броней
фотошопа и макияжа, она выглядит старой, потасканной теткой", – заявила Лена.
По мнению Миро, называть
себя экспертом по красоте и быть им в реальности – две разные вещи. После обозревательница
поведала, что ранее говорила всем, что является экспертом по
фитнесу.
"А я же видела в тренажерном
зале ее широкую, плоскую жопу сковородкой, которая отвратительно смотрелась
даже в тугих, черных леггинсах. Я там тренировалась, а Боню снимали на камеру
для какого-то телеканала. Она такая корявая, вся какая-то кривая, косая и
неуместная, ужасно деревянная, суетливая и абсолютно несексуальная баба", -
разгромила блогер.