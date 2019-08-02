Популярный блогер Лена Миро набросилась на телеведущую Викторию Боню. Обозревательница раскритиковала стремление звезды давать советы.

Популярный блогер Лена Миронабросилась на телеведущую Викторию Боню. Обозревательница раскритиковаластремление звезды давать советы.Блогер обратила внимание наролики в Instagram-аккаунте телеведущей, в которых та делится секретами сохранения молодости икрасоты. "Фотошоп и тонна грима на лице не являются, на мой взгляд,достаточными основаниями для того, чтобы раздавать советы о том, как хорошовыглядеть", – говорит о Виктории Боне Лена Миро в своем ЖЖ.Ниже обозревательница опубликовала скринывидеозаписей телеведущей. На них звезда запечатлена без косметики."Не верите? Думаете, что я– злая и специально выискиваю неудачные ракурсы? Ну, может, я и злая, но это неотменяет того, что у Бони все ракурсы – неудачные. В реале, а не под бронейфотошопа и макияжа, она выглядит старой, потасканной теткой", – заявила Лена.По мнению Миро, называтьсебя экспертом по красоте и быть им в реальности – две разные вещи. После обозревательницаповедала, что ранее говорила всем, что является экспертом пофитнесу."А я же видела в тренажерномзале ее широкую, плоскую жопу сковородкой, которая отвратительно смотреласьдаже в тугих, черных леггинсах. Я там тренировалась, а Боню снимали на камерудля какого-то телеканала. Она такая корявая, вся какая-то кривая, косая инеуместная, ужасно деревянная, суетливая и абсолютно несексуальная баба", -разгромила блогер.