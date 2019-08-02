Австралийский теннисист Ник Кирьос в третьем круге турнира в Вашингтоне обыграл представителя Японии Есихито Нисиока со счетом 6:2, 7:5. По ходу встречи австралиец швырнул в судейскую вышку бутылку с водой.

Австралийский теннисист Ник Кирьос в третьем круге турнира в Вашингтоне обыграл представителя Японии Есихито Нисиока со счетом 6:2, 7:5. По ходу встречи австралиец швырнул в судейскую вышку бутылку с водой."Бутылка выскользнула у меня из рук, – попытался оправдаться теннисист, слова которого приводит "Чемпионат.com". – Я просто хотел попить, а она выскользнула".