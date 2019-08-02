Москва предлагает США и НАТО объявить мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков. Он напомнил, что аналогичный шаг уже принят российской стороной. Москва будет воздерживаться от размещения такого рода вооружений — до появления соответствующих систем у США.

Москва предлагает США и НАТО объявить мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков. Он напомнил, что аналогичный шаг уже принят российской стороной. Москва будет воздерживаться от размещения такого рода вооружений — до появления соответствующих систем у США. Рябков также подчеркнул, что Россия не позволит Соединенным Штатам разговаривать с собой на языке силы.С сожалением, тревогой и надеждой западные дипломаты и эксперты встретили официальные заявления Москвы и Вашингтона о прекращении их участия в ДРСМД."Союзники полностью привержены сохранению эффективного международного контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения. Таким образом, мы продолжим поддерживать и укреплять контроль как ключевой элемент евроатлантической безопасности", — заявил Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО.В аналогичном ключе комментирует ситуацию глава МИД Бельгии Дидье Рейндерс. По его словам, Брюссель сохраняет приверженность контролю над ядерными вооружениями. Он призвал США и Россию провести конструктивный диалог о стабилизирующих мерах."Я сожалею о прекращении действия ДРСМД, который служил нашей безопасности на протяжении 30 лет. Бельгия подтверждает свою твердую приверженность сохранению контроля над ядерными вооружениями и стремлению к разоружению и призывает США и Россию провести конструктивный диалог по этой теме и договориться о стабилизирующих мерах" – подчеркнул Рейндерс.В китайском МИДе, в свою очередь, заявили, что международное сообщество должно пресекать попытки Вашингтона уйти от выполнения своих обязательств."Китайская сторона призывает международное сообщество отчетливо понимать серьезные последствия выхода США из ДРСМД и пресечь любые попытки США отвлечь внимание и уклониться от своих первостепенных обязательств по ядерному разоружению под каким бы то ни было предлогом", — проинформировал мировую общественность официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.Об угрозе новой гонки вооружений говорили и в Берлине. Глава МИД Германии Хайко Маас отметил, что с истечением срока действия документа Европа потеряла часть своей безопасности. Тем не менее, он полагает что Москва и Вашингтон ещё могут провести конструктивный диалог. Способствовать ему – дипломат обещал во время президентства Германии в ЕС.То, что опасения европейских дипломатов и аналитиков небеспочвенны – подтверждает телеканал CNN, который сообщил, что Пентагон в рамках противодействия России в Европе планирует испытать новую неядерную крылатую ракету, запускаемую с подвижной платформы. Как ожидается, тесты пройдут уже в ближайшие недели. По данным СМИ, официальной программы для разработки ракеты пока нет, но она может быть создана по итогам испытания.