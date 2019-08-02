Известная телеведущая и продюсер вызвала ажиотаж в Сети откровенным фото в Instagram. Тина Канделаки предстала в нижнем белье.

Известнаятелеведущая и продюсер вызвала ажиотаж в Сети откровенным фото в Instagram. Тина Канделаки предстала в нижнем белье."Поскольку Москва в этом году нежалует ни теплом, ни солнцем, решила провести свой отпуск в Греции, так чтождите вереницу солнечных фотографий", – подписала снимок знаменитость.Тина Канделаки позирует в трусах леопардовой расцветки с завышенной талией ибежевом топе, из которого практически вываливается ее пышная грудь. При этом дляснимка звезда обильно намазала тело масло-спреемдля загара, который прорекламировала.В комментариях пользователи соцсети отметили,что ведущая очень похожа на фото на актрису Пенелопу Крус. Вместе с тем, многиебыли озадачены кадром, отметив, что он получился неудачным."Грудь уже не та, что 10 летназад", "Фотография опять неудачная", "А кубики слабопоказать?", "Тебе не идут такие фото", "Что-то как-торазвратно", "Тина! Завязывай давай! Как-тоне по-взрослому это! И не по-кавказски! Кому кавказские ценности продала?!", "Этокатастрофа, Тина", – высказались фолловеры Хотя телеведущаяполучила и ряд положительных отзывов. Ее поклонники отметили, что в свои 43года звезда выгляди прекрасно.Как писали"Дни.ру", в июле призналась, что вбудущем хочет прибегнуть к пластической хирургии. По ее словам, этопроизойдет, когда другие способы уже не будут эффективны.