Известная
телеведущая и продюсер вызвала ажиотаж в Сети откровенным фото в Instagram. Тина Канделаки предстала в нижнем белье.
Известная
телеведущая и продюсер вызвала ажиотаж в Сети откровенным фото в Instagram. Тина Канделаки предстала в нижнем белье.
"Поскольку Москва в этом году не
жалует ни теплом, ни солнцем, решила провести свой отпуск в Греции, так что
ждите вереницу солнечных фотографий", – подписала снимок знаменитость.
Тина Канделаки позирует в трусах леопардовой расцветки с завышенной талией и
бежевом топе, из которого практически вываливается ее пышная грудь. При этом для
снимка звезда обильно намазала тело масло-спреем
для загара, который прорекламировала.
В комментариях пользователи соцсети отметили,
что ведущая очень похожа на фото на актрису Пенелопу Крус. Вместе с тем, многие
были озадачены кадром, отметив, что он получился неудачным.
"Грудь уже не та, что 10 лет
назад", "Фотография опять неудачная", "А кубики слабо
показать?", "Тебе не идут такие фото", "Что-то как-то
развратно", "Тина! Завязывай давай! Как-то
не по-взрослому это! И не по-кавказски! Кому кавказские ценности продала?!", "Это
катастрофа, Тина", – высказались фолловеры Хотя телеведущая
получила и ряд положительных отзывов. Ее поклонники отметили, что в свои 43
года звезда выгляди прекрасно.
Как писали
"Дни.ру", в июле призналась, что в
будущем хочет прибегнуть к пластической хирургии. По ее словам, это
произойдет, когда другие способы уже не будут эффективны.