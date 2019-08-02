На официальном сайте президента Украины Владимира Зеленского появилось сообщение об отставке. Глава Незалежной, которого последнее время критикуют все чаще, подтвердил информацию о возможном уходе.

На официальном сайте президента Украины Владимира Зеленского появилось сообщение об отставке. Глава Незалежной, которого последнее время критикуют все чаще, подтвердил информацию о возможном уходе.По словам Зеленского, тот, кто не может справиться с поставленнымизадачами, "не держась за кресло, уйдет в отставку". Украинский лидеротметил, что у него скопились заявления на увольнения от членов его команды, ион может показать их общественности.Накануне появились сообщения, что глава администрациипрезидента, юрист Андрей Богдан, по слухам, тесно связанный с олигархом ИгоремКоломойским, написал заявление об отставке. Зеленский подтвердил, что такая бумагау него есть, но он ее пока не подписал.Администрацию президента Украины Богдан возглавил в концемая. Наблюдатели неоднозначно восприняли назначение юриста, ранее работавшего сВиктором Януковичем.За сотрудничество с бывшими властями глава администрацииЗеленского должен был попасть под действие закона о люстрации. Сам Богданпопытался оправдаться, заявив, что тогда его назначали не в государственнуюструктуру, а раз так, люстрация к нему применяться не может.В ситуации с Богданом политические аналитики видят рукуВашингтона. "США предупредили, что встреча с Трампомневозможна, пока Богдан, близко связанный с Коломойским, занимает свойпост", – напомнил политический аналитик, блогер Борис Рожин(СolonelCassad).По его мнению, отставка нынешнего главы администрацииЗеленского – плохой сигнал для Коломойского. По всей видимости, констатируетэксперт, олигарх не смог установить нормальный контакт с Трампом и егоокружением.Ранее "Дни.ру" писали о реакции украинцев на появление в Сети фотографии отдыхающего на пляже Зеленского. Снимок президент разместил на своей странице в Facebook.После этого на него посыпались резкие и оскорбительные комментарии. Президенту напомнили, что в стране продолжается война, гибнут молодые бойцы, а цены на продукты ползут вверх. "Фото на пляже. Селфи с шаурмой. Селфи возле Ниагары. Селфи из зала. Фото с фонтанчиками. Президент работает", – приложил один из подписчиков.