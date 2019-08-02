Он схватил нож и несколько раз ударил им в шею приятеля

Он схватил нож и несколько раз ударил им в шею приятеляЖителя Коврова обвиняют в убийстве. Мужчина более 7 лет дружил с приятелем, с которым познакомился на работе. Решив переехать в Санкт-Петербург, он подарил другу несколько бытовых вещей, а также договорился о продаже ему холодильника.15 сентября прошлого года приятели находились в квартире обвиняемого. После расчета за холодильник, они выпили, но в какой-то момент между мужчинами произошел конфликт.Со слов обвиняемого, друг оскорбительно высказывался о его переезде. В накалившейся ситуации мужчина взял нож и несколько раз ударил приятеля.Потерпевший, раненый в шею, с трудом добрался до остановки общественного транспорта, где его обнаружили прохожие и полицейский.Мужчину отвезли в реанимацию. Спасти его жизнь не удалось. У погибшего осталась малолетняя дочь.Уголовное дело направлено в суд.