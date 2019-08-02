Сумма ущерба составила около 20 тысяч рублей

Сумма ущерба составила около 20 тысяч рублейВ конце июля в полицию в Юрьев-Польском районе обратился 66-летний житель одного из сел, рассказавший, что ночью с территории его дома украли 11 чугунных плит, весом почти 2 тонны. Сумма ущерба составила около 20 тысяч рублей.Правоохранители установили подозреваемого, 22-летнего односельчанина мужчины. Молодой человек во всем признался.Часть похищенного имущества полицейские обнаружили дома у задержанного, несколько плит он спрятал недалеко от места хищения. Молодой человек планировал сдать плиты в пункт приема лома.В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба регионального УМВД.