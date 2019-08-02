Ранее женщину уже ловили на этом

Ранее женщину уже ловили на этомЖительницу Гороховецкого района обвиняют в незаконной розничной продаже спиртосодержащей пищевой продукции.В мае этого года полицейский во время обхода территории обратил внимание на мужчину, который нес в руках бутылку. Во время беседы с участковым местный житель рассказал, что алкоголь ему продала местная жительница, ранее привлекавшая к административной ответственности.Свою вину женщина не отрицала и добровольно отдала оставшийся алкоголь.Уголовное дело передано в суд, сообщает пресс-служба регионального УМВД.