С витрин пропали очиститель кистей для макияжа, флаконы с туалетной водой, краску для волос и некоторые предметы личной гигиены

С витрин пропали очиститель кистей для макияжа, флаконы с туалетной водой, краску для волос и некоторые предметы личной гигиеныВ дежурную часть полиции в Радужном обратились представители одной из торговых точек, сообщившие о краже товара.Правоохранителям, прибывшим на место происшествия, продавцы рассказали, что с витрин кто-то украл очиститель кистей для макияжа, флаконы с туалетной водой, краску для волос и некоторые предметы личной гигиены.Полицейские установили личность злоумышленницы. Ей оказалась 42-летняя женщина.Она во всем призналась, объяснив, что похищенным товаром планировала пользоваться самостоятельно.В отношении женщины возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба регионального УМВД.