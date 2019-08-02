Девушка похитила косметику, планируя в дальнейшем пользоваться ею самостоятельно.

В дежурную часть МО МВД России по ЗАТО г. Радужный обратились представители одной из местных торговых точек, сообщившие о хищении товара.Сотрудникам полиции, прибывшим на место происшествия, продавцы пояснили, что с витрин были похищены очиститель кистей для макияжа, несколько флаконов с туалетной водой, краска для волос и некоторые предметы личной гигиены. Опрос возможных очевидцев хищения, изучение записей с камер видеонаблюдения, позволили сделать вывод, что кража совершена одной из покупательниц магазина.В результате оперативных мероприятий личность злоумышленницы была установлена. Подозреваемую, 42-летнюю местную жительницу, задержали на территории Радужного.В содеянном она созналась, пояснив, что похищенным товаром планировала пользоваться самостоятельно.Следователями МО МВД России по ЗАТО г. Радужный в отношении фигурантки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (кража).Похищенное имущество изъято.