Внутри свертка оказалась «синтетика», массой более 1,6 граммов

Внутри свертка оказалась «синтетика», массой более 1,6 граммовВ Гусь-Хрустальном поймали 22-летнего местного жителя, подозреваемого в приобретении и хранении наркотических средств.Во время задержания молодой человек попытался избавиться от полиэтиленового свертка, внутри которого оказался синтетический наркотик, массой более 1,6 граммов.Гусевчанин купил запрещенные вещества по просьбе своего знакомого и в день задержания должен был передать ему их.В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Полицейские выясняют, где молодой человек приобрел наркотики, сообщает пресс-служба регионального УМВД.