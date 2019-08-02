Песни под аккорды – распространенный вид досуга во время туристического похода, вылазки на природу.

Походы, поездки с друзьями – то, чего становится так мало в современной жизни, но нам это определенно необходимо. Ведь это отличный способ отдохнуть, насладиться дружеской атмосферой, да и в целом отвлечься от повседневной суеты. Что мы берем с собой в походы? Кроме палаток, сменной одежды и пары казанов, стоит взять то, с помощью чего можно развлечься. Для дневного времени подойдут разнообразные игры: футбол, бадминтон и прочие. А вот вечер у костра сложно представить без песен под гитару.

Ведь наверняка в каждой компании есть умелец играть на этом музыкальном инструменте. Хотя зачастую проблемой становится найти аккорды песен, поскольку скромный ассортимент может приесться, а ведь так хочется разнообразия. Стоит отметить, что совместное пение – это отличный способ сплотить копанию. Происходит это на биохимическом уровне, совершенно неизвестном и непонятном для простых людей. Каким-то образом (хочется сказать, что это просто, однако это вовсе не так) на психологическом уровне люди становятся ближе и дружнее, и все благодаря этой атмосфере. Только представьте: легкое потрескивание поленьев, игра на гитаре, свежесть леса и хорошие, близкие друзья рядом. Какой отдых будет еще лучше?

А что, если это именно вы умеете играть на гитаре? Тогда песни под аккорды – это постоянный поиск, желание исполнить любимые и интересные произведения и, что немаловажно, найти их в свободном доступе. Умение подбирать аккорды песен на слух – это то, с чем либо рождаются (абсолютный слух), либо развивают в себе и совершенствуют. Однако начинается все с одинаковых нотных тетрадей, уроков с учителем, базовых и стандартных песенок из разряда «В траве сидел кузнечик», гамм. Но это та база, без которой просто невозможно хорошее владение инструментом.

Следует отметить, что песни под гитару с аккордами – популярный современный запрос. Множество специальных сайтов содержат в себе широкое разнообразие песен, к которым подобраны аккорды, и произведения эти найдутся на любой вкус. Можно создать атмосферу настоящего рок-концерта, сыграв соответствующую музыку, либо выбрать душевное, спокойное исполнение. Оба варианта хороши, и можно сказать точно, что их с удовольствием будет петь вся компания, даже те, кто до этого не знал слов.

Гитара – то, что просто необходимо брать с собой в поездки на природу. Никакой магнитофон и электроника не заменят те ощущения, которые дарит живая музыка. Однажды испытав это, вы наверняка не сможете забыть это чувство.