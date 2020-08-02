Наследница умершего политика Бориса Немцова вышла замуж. 18-летняя Дина Немцова и ее избранник Димитрий Матевосов планировали пожениться в следующем году, но решили поспешить.

Наследница умершего политика Бориса Немцова вышла замуж.18-летняя Дина Немцова и ее избранник Димитрий Матевосов планировали поженитьсяв следующем году, но решили поспешить.О радостном событии в личном микроблоге сообщилаэкс-избранница политического деятеля, журналистка Екатерина Одинцова. Женщинаопубликовала свадебные фото дочери, а также написала поздравление."Дина и Димитрий, поздравляю с законным браком. Совет да любовь! Будьтесчастливы, дети мои", – сказала Одинцова.Ранее в интервью наследница БорисаНемцова говорила, что в раннем замужестве не видит ничего страшного. ДинаНемцова сообщила, что уверенна в избраннике.Между тем, девушка не стала скрывать, что многие советовалией не спешить со свадьбой. Друзья рекомендовали пожить для себя и поучиться. "Нагуляться"– это вообще не про меня", – рассуждает наследница политика.Отметим, что Дмитрий и Дина вместе уже три года. . Популярное нынче сожительствомолодые люди даже не рассматривали. Девушка получила строгое воспитание и немогла переехать к парню без штампа в паспорте.2 Авг 2020 в 5:31 PDTГоворя о возлюбленном, Дина отмечала, что в отношениях у них равноправие. Избранник незаставляет девушку уметь все делать по дому, а та, в свою очередь, не настаивает напостоянном присутствии возлюбленного рядом.