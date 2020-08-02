Число обращений больных с признаками острых респираторных вирусных инфекций за 31 июля (среднетяжёлые и тяжёлые формы) – 199; больных с признаками внебольничной пневмонии – 35.

Число обращений больных с признаками острых респираторных вирусных инфекций за 31 июля (среднетяжёлые и тяжёлые формы) – 199; больных с признаками внебольничной пневмонии – 35.По состоянию на этот день на стационарном лечении находилось 43 пациента с ОРВИ и 453 – с пневмонией, сообщил оперштаб.5174 пациента с Covid-19 в регионе выздоровели, в том числе за 31 июля – 11 человек.За период наблюдения в области отмечено 144 летальных случая.