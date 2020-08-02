66-летний пианист прокомментировал слухи о романе с 23-летней моделью. Юрию Розуму приписали отношения с возлюбленной сына певицы Наташи Королевой Архипа Глушко.

66-летний пианист прокомментировал слухи о романе с 23-летнеймоделью. Юрию Розуму приписали отношения с возлюбленной сына певицыНаташи Королевой Архипа Глушко.Насколько дней назад в личном микроблоге музыканта появилисьпровокационные фото. В кадре Юрий Розум нежно обнимает за талию модель МариюСлугину.Пользователи Сети пришли к выводу, что пианист и манекенщицавстречаются. Комментаторы принялись активно обсуждать личную жизнь Розума.Журналистам удалось дозвониться до Юрия Александровича.Беседуя с репортером, 66-летний пианист сообщил, что с молодой красоткой егосвязывает только дружба.По словам Розума, со Слугиной он познакомился давно. Ихпервая встреча состоялась на конкурсе красоты, где музыкант сидел в жюри. ТогдаЮрий Александрович пригласил Марию на свой концерт.Юрий Розум подчеркнул, что Мария Слугина – девушка оченьразносторонняя. Она искренне интересуется его творчеством. Музыкант имодель были на связи даже во время самоизоляции, даже встретились, чтобы записатьинтервью.28 Июл 2020 в 12:00 PDTСлова Юрия Розума подтверждает и сама Мария Слугина. Девушкасообщила, что на данном этапе своей жизни очень увлечена музыкой. Она планируетпокорить отечественный шоу-бизнес. Модель уже записывает первую песню.