66-летний пианист прокомментировал слухи о романе с 23-летней
моделью. Юрию Розуму приписали отношения с возлюбленной сына певицы
Наташи Королевой Архипа Глушко.
66-летний пианист прокомментировал слухи о романе с 23-летней
моделью. Юрию Розуму приписали отношения с возлюбленной сына певицы
Наташи Королевой Архипа Глушко.
Насколько дней назад в личном микроблоге музыканта появились
провокационные фото. В кадре Юрий Розум нежно обнимает за талию модель Марию
Слугину.
Пользователи Сети пришли к выводу, что пианист и манекенщица
встречаются. Комментаторы принялись активно обсуждать личную жизнь Розума.
Журналистам удалось дозвониться до Юрия Александровича.
Беседуя с репортером, 66-летний пианист сообщил, что с молодой красоткой его
связывает только дружба.
По словам Розума, со Слугиной он познакомился давно. Их
первая встреча состоялась на конкурсе красоты, где музыкант сидел в жюри. Тогда
Юрий Александрович пригласил Марию на свой концерт.
Юрий Розум подчеркнул, что Мария Слугина – девушка очень
разносторонняя. Она искренне интересуется его творчеством. Музыкант и
модель были на связи даже во время самоизоляции, даже встретились, чтобы записать
интервью.
28 Июл 2020 в 12:00 PDT
Слова Юрия Розума подтверждает и сама Мария Слугина. Девушка
сообщила, что на данном этапе своей жизни очень увлечена музыкой. Она планирует
покорить отечественный шоу-бизнес. Модель уже записывает первую песню.