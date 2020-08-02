Екатерина Климова редко показывает маму поклонникам. Но в день рождения родительницы актриса все-таки сделала исключение.

Екатерина Климова редко показывает маму поклонникам. Но в день рождения родительницы актриса все-таки сделала исключение.42-летняя Екатерина Климова опубликовала несколько снимков своей мамы Светланы Владимировны. На одном из кадров актриса трогательно обнимает родительницу. Под фото актриса написала поздравление в адрес матери.Она пожелала Светлане Владимировне лишь здоровья, которое так необходимо в ее возрасте. Также актриса отметила, что у ее мамы самое доброе сердце, очень вкусный хлеб и "самые страшные сказки".Стоит отметить, что мама Екатерины отлично готовит. В прошлом году Светлана Владимировна завела инстаграм-аккаунт, где делилась с подписчиками кулинарными изысками. Например, в Сети можно найти фотографии аппетитных пирожков, которые она испекла.31 Июл 2020 в 11:56 PDTВ комментариях под публикацией Климовой отметились сотни поклонников, которые присоединились к поздравлению. Некоторые пользователи Сети отметили, что Екатерина очень похожа на родительницу. "Какая красивая мама", "Как по мне, копия", – написали они.Напомним, недавно Екатерина Климова , какие отношения у нее сложились с бывшем мужем. Актриса отметила, что во время карантина часто общалась с ним.